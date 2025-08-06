Владислав Лисовец и Eyerepublic Studio выпускают коллекцию очков

Владислав Лисовец и Eyerepublic Studio выпускают капсулу очков, вдохновлённую личными архивами.

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Коллекция очков Владислава Лисовца и Eyerepublic — размышление о времени, стиле и наблюдении за модой. Основой стали винтажные оправы, найденные Владиславом во время поездок по Европе.

Бренд Eyerepublic переработал эти очки, сохранив их индивидуальность. Были добавлены современные элементы — линзы из нейлона, хромированные и прозрачные детали, доработана эргономичная посадка. Получился синтез прошлого и будущего, в котором предмет не теряет своего «я», но приобретает новое звучание.

Очки Lisovets x Eyerepublic Studio — капсула о метамодерне, в котором стиль балансирует между ностальгией и иронией, демонстрирует связь между поколениями и культурными кодами.

Владислав Лисовец — стилист, телеведущий, коллекционер и культурный аналитик, умеющий трансформировать стиль в высказывание. Его стиль — это гибрид панка и бархата, утилитарности и утончённости, архивов и современности.

Eyerepublic — российский бренд очков, с 2015 года выпускающие очки без визуального шума с математически точной геометрией форм. Философия Eyerepublic синергия глобального равенства, постоянства, комфортной жизни и визуального капитала.

В капсуле 4 модели в разных цветовых сочетаниях с солнцезащитными, имиджевыми линзами.

Коллекция поступит в продажу 6 августа на официальном сайте бренда и в выбранных пространствах-партнёрах. Количество моделей ограничено.