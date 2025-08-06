Майли Сайрус попала на обложку журнала Perfect Magazine

Певица Майли Сайрус снялась полностью обнаженной. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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32-летняя Майли Сайрус стала героиней нового выпуска журнала Perfect Magazine. На одной из обложек издания певица предстала без одежды, продемонстрировав свои тату. Поп-исполнительница стояла боком к камере и прикрыла грудь рукой. Визажист сделал знаменитости макияж в естественном стиле, а стилист — укладку с эффектом мокрых волос. Авторами съемки выступили фотографы Паоло Роверси и Линетт Гарланд.

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6 мая папарацци подловили Майли Сайрус в Нью-Йорке. Певица была запечатлена в белом топе с вырезом до груди, черном жакете, широких брюках, солнцезащитных очках, кожаных перчатках и остроносых туфлях на каблуках. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле с розовым блеском.

В июне Майли Сайрус появилась на публике в «голом» платье с бахромой. Знаменитость также надела телесное боди, шаль с бахромой, серьги с бриллиантами и кольцо. Визажист сделал артистке макияж с угольно-черными стрелками и персиковым блеском для губ, а стилист уложил волосы в локоны.