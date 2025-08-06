Назван самый популярный люксовый бренд у россиян

Люксовый бренд Tiffany & Co. стал самым популярным у россиян в первой половине 2025 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал сервис по доставке товаров из-за рубежа CDEK.Shopping.

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Эксперты отметили, что Tiffany & Co. прошел путь от полного отсутствия в рейтингах 2024 года до первого места с долей 26% в первом квартале 2025-го. Однако во второй половине года популярность бренда ослабла до 14%.

Бренды Gucci (снизил долю с 15% до 8%) и Balenciaga (увеличил с 7% до 8%) оказались на втором и третьем месте в рейтинге.

По словам экспертов, украшения заняли 29% рынка и обогнали обувь (19%). При этом, как отметили аналитики, к лету доля бижутерии и ювелирных изделий снизилась до 19%, а аксессуары остаются лидером с долей 31%.

В сегменте аксессуаров самыми востребованными оказались солнцезащитные очки Miu Miu (7,8%) и сумка Gucci Ophidia (6,7%). Среди одежды лидировали толстовка Stone Island (4,5%) и футболка Jil Sander (3,6%). В категории украшений лидером стал браслет Tiffany & Co. Return to Tiffany (8,7%).

Аналитики также рассказали, что россияне в два раза увеличили покупки люксовых вещей из-за рубежа.

«Общий товарооборот сервиса в этой категории составил 175,2 млн рублей, что на 101% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом средний чек снизился на 1%, достигнув отметки в 58 тысяч рублей», — заявили они.

До этого стало известно, что в России мужчины тратят на брендовые вещи больше женщин.