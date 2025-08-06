Кайли Дженнер снялась в спортивном костюме

Американская телезвезда Кайли Дженнер похвасталась знанием испанского языка на видео. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

© globallookpress

27-летняя бизнесвумен снялась вместе со своим визажистом Ариэлем. Знаменитость позировала в салатовом спортивном бюстгальтере и коротких шортах того же цвета. На размещенных кадрах предпринимательница произносит фразу «Меня зовут Кайли Дженнер» на испанском языке.

© Lenta.ru

В июле съемку Кайли Дженнер для бренда Miu Miu высмеяли в сети фразой «за ее глазами ничего нет». Авторы публикации проанализировали фотосессию 27-летней предпринимательницы, в которой она попозировала в вещах упомянутой марки.