Считается, что витамин С и ретинол несовместимы: якобы вместе они вызывают раздражение и снижают эффективность друг друга. На практике это не совсем так. Оба компонента действительно активные, но при правильном использовании способны не конфликтовать, а дополнять действия друг друга.

Витамин С – сильный антиоксидант, который защищает кожу от внешних факторов, осветляет и запускает выработку собственного коллагена. Его лучше наносить утром под крем с SPF. Ретинол, наоборот, используется вечером. Он отвечает за обновление кожи, улучшает ее текстуру и борется с признаками старения.

Почему солнцезащитный крем нужен даже в пасмурную погоду

Использовать оба компонента можно, но не одновременно. Такой подход не только безопасен, но и дает заметный результат. Главное, вводить средства постепенно, особенно если у вас чувствительная кожа, и всегда следить за ее реакцией.

Подробнее об этом рассказала в своем видео косметолог Ирина Баратова.