Косметолог объяснил, как сохранить четкий овал лица в жару

Жара заставляет сосуды расширяться, вследствие чего кровообращение замедляется, а лимфатическая система, отвечающая за вывод избыточной жидкости и токсинов, работает менее эффективно, поэтому возникают отеки. Криолимфодренаж и микротоковая терапия помогают сохранить овал лица летом. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.

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«Для сохранения овала лица в жару рекомендую делать процедуры, сочетающие мягкое воздействие и охлаждение – криолимфодренаж и микротоковую терапию», — заявила эксперт.

Амосова также посоветовала самостоятельно делать легкий массаж с гелевым средством кончиками пальцев — от центра лба к вискам, от подбородка к ушам, от уголков глаз к вискам. Косметолог подчеркнула, что главное — не давить на кожу, чтобы не было красноты.

Cопроводить массаж или процедуры врач рекомендовала косметикой с экстрактами гинкго билоба, конского каштана, центеллы азиатской, кофеином, троксерутином, гиалуроновой кислотой, алоэ и антиоксидантами — витаминами С, Е, экстрактом зеленого чая или ресвератролом.

Амосова обратила внимание, что толстый слой плотного SPF-крема может создавать пленку, мешающую коже «дышать», а значит и немного замедлять обменные процессы. Тем не менее отказываться от солнцезащитных средств не стоит.

«УФ-излучение повреждает лимфатические сосуды, а при сильных солнечных ожогах воспалительная реакция активизирует иммунный ответ, что увеличивает нагрузку на лимфатические узлы. Поэтому защита от солнца нужна, просто выбирайте легкие флюиды с SPF и наносите их за 15 минут до выхода, чтобы текстура успела впитаться», – пояснила косметолог.

Чтобы предотвратить отеки, лучше начинать утро с прохладного умывания и гимнастики для лица — произнесения гласных звуков «А», «О», «У».

По словам Амосовой, в течение дня также необходимо соблюдать питьевой режим, но не впадать в крайности, так как переизбыточное питье нагружает почки и лимфососуды, приводя к отечности. Не стоит злоупотреблять и блюдами с избытком соли.

Кроме того, косметолог посоветовала летом спать на спине, чуть приподняв голову, а в течение дня — избегать долгого наклона головы вниз.

До этого дерматолог объяснила, зачем делать лимфодренажный массаж после пляжа.