Эльза Хоск приняла участие рекламе бренда District Vision

«Ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в новой рекламной кампании бренда District Vision. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На одном из кадров Эльза Хоск предстала перед камерой в черном комплекте белья, который состоял из топа и трусов с надписью бренда. Модель также надела солнцезащитные очки в тон. В руках «ангел» Victoria's Secret держала мотошлем. Знаменитости сделали неряшливый пучок с прядями у лица и макияж в естественном стиле.

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В мае Эльза Хоск снялась в белом облегающем платье с разрезом до бедра, к которому надела туфли на каблуках в тон. Модель добавила к наряду массивные золотые украшения: браслеты и серьги. «Ангел» Victoria's Secret уложила волосы в локоны и сделала макияж с черными стрелками и нюдовым блеском для губ.

Несколько недель назад Эльза Хоск опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в белом костюме с цветочным принтом, который состоял из бюстгальтера, рубашки и брюк. Модель также надела золотые массивные серьги в винтажном стиле. «Ангел» Victoria's Secret собрала волосы в пучок и сделала макияж в естественных тонах с нюдовым блеском для губ.