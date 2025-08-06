Эксперты рассказали, как стандарты красоты влияют на размерный ряд

Принятие своей внешности стало основным трендом 2020-х. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты бренда СИН.

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«Главный модный тренд 2020-х — принятие и любовь к себе. Ощущение, что ты не должна вписываться в рамки и можешь выбирать то, что тебе нравится, и быть стильной в любом весе, возрасте, настроении», — заявили они.

Эксперты обратили внимание, что еще десять лет назад модные кампании почти повсеместно демонстрировали стандартизированный образ: стройная фигура, высокий рост, минимальный размер одежды. Однако с ростом социальных сетей, приходом новых инфлюенсеров и бодипозитивных движений стало ясно, что реальная женщина не обязана быть копией идеала.

«Эта перемена мышления повлияла и на индустрию: многие бренды начали не просто "выпускать больше размеров", но полностью пересматривать свои подходы к крою, силуэтам, лекалам, кампаниям и визуальной подаче», — отметили аналитики.

По словам экспертов, теперь размерный ряд в моде — учет особенностей разных тел, ростовок, объемов, пропорций. Специалисты рассказали, что некоторые бренды перешли на умную градацию размеров, где учитываются не только базовые замеры, но и то, как сидит изделие на теле в движении.

Аналитики отметили, что современная мода создает образы, в которых может чувствовать себя комфортно женщина любого роста и телосложения.

«Например, костюм в oversize-силуэте. Он одинаково эффектно смотрится как на стройной девушке, так и на женщине с формами», — заявили они.

До этого россиянам рассказали, как сочетать несочетаемое и выглядеть актуально.