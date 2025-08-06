Стилист перечислил трендовые колготки на осень 2025 года

Осень — это время слоев, текстур, перемен. Кто-то выбирает брюки или джинсы, чтобы было тепло. Но настоящей находкой этого сезона будут колготки. Дизайнеры будто соревновались в том, кто придумает более интересный и смелый вариант. Поэтому если вы предпочитаете платья и юбки, то осенью 2025 вам повезло особенно. Колготки стали важным модным акцентом. Имидж-стилист Екатерина Краснова рассказала про ключевые тренды в этом сезоне.

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Капроновые колготки — наша классика

Капроновые модели по-прежнему остаются актуальными и осенью 2025. Особенно популярны полупрозрачные модели плотностью 20 den как в черном, так и в телесном варианте. Это настоящая база, без которой не обходится ни один осенний гардероб.

Наш эксперт:

«Бренд Hyke представил изящные черные классические колготки, а Jacques Wei внес свежесть, добавив тонкие модели в красном и синем оттенках. У Gucci нашлось место и для нюдовых вариантов, и для тонких черных колготок с принтом. А Blumarineудивили богатой палитрой, в их коллекции можно было увидеть колготки в белом, красном и классическом черном цвете. Такие модели легко сочетаются с любой обувью».

Если вы хотите визуально удлинить ногу, то подбирайте темные колготки, например, с черными ботинками, а телесные с бежевыми лодочками. Этот прием позволяет не резать ногу на цветовые блоки.

Яркие оттенки снова в тренде

Но помимо классических оттенков на подиумах было много ярких цветов, например, фиолетовый, бордо, красный. В осеннем сезоне 2025 дизайнеры сделали ставку на насыщенные оттенки. Стилист:

«Max Mara показали плотные хлопковые бордовые колготки в монохромных образах. Строго и благородно. Gucci делают ставку на фиолетовый. А красные модели мелькали в коллекциях, например, Snow Xue Gao и Jacques Wei».

Цветные колготки работают как дополнительный стильный акцент. Их можно сочетать в тон обуви или подбирать под цвет юбки или платья. Так образ будет более смелым и необычным.

Для холодов шерстяные колготки

Осенью, когда становится холоднее, дизайнеры предлагают не жертвовать ни стилем, ни комфортом. Поэтому мы видим плотные хлопковые и шерстяные колготки.

«House of Dagmar представили черные плотные, почти непрозрачные модели. Snow Xue Gao показали серые меланжевые, похожие на школьную форму, с легким ностальгическим флером. У Maxhosa не только плотные, но и цветные колготки и модели с геометрией. Они идеально подойдут для уютных образов с объемными свитерами, шерстяными юбками и сапогами», — рассказывает Екатерина.

Ну куда же без кружева?

Бесспорный лидер в колготках — это кружевные и ажурные. Причем они бывают не только черными или белыми.

«Alexander McQueen и Valentino показали цветное кружево, например, красное и зеленое. Balenciaga ставит на тонкое черное кружево. А Samuel Gui Yang на белое в тандеме с яркой обувью. Yueqi Qi представили яркий пример готики с черными кружевными узорами. Кружевные модели больше не про винтаж или классику, они стали частью авангардных, городских и даже футуристичных образов», — поясняет стилист.

Необычные принты для смелых

Принтованные и нестандартные модели также были на подиумах. Наш эксперт:

«Gucci предложили колготки с ромбами, Isabel Marant — в горох, элегантно и немного игриво. Avavav полупрозрачные с принтами. У Xuly.Bët были яркие, с необычной графикой, это почти арт-объект. А Yueqi Qi и Pepa Salazar вообще рискнули и показали драные колготки, подчеркивая панк-эстетику. Такие модели скорее будет выбором смелых. Их надевают, когда хочется выйти за рамки, поэкспериментировать и заявить о себе».

Колготки осенью не просто для тепла — это модный инструмент. Выбирайте фактуру и плотность по погоде, но не забывайте и о стиле.