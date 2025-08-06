«Милфа, что надо». Образ Саши Савельевой в облегающем платье оценили в Сети

Певица Саша Савельева впечатлила поклонников, снявшись в обтягивающем платье
В сети обсудили фигуру певицы Саши Савельевой в обтягивающем корсетном платье. 41-летняя звезда поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами со съемок клипа на новую песню, впечатлив поклонников своим образом.
«Вот это формы», «Огонь фигура», «Идеальная», «Статуэтка», «Невероятная», «Шикарная», «Ну какая красивая», «Роскошная», «Отлично выглядишь», «Идеальные пропорции», «Милфа, что надо», — высказались пользователи соцсети.
Исполнительница недавно ответила на слухи о пластике и уколах красоты. Артистка заявила в личном блоге, что выглядит моложе своего возраста, но для этого не прибегала к радикальным мерам. Звезда рассказывала подписчикам, что ведет здоровый образ жизни, следит за питанием, пьет много воды и минимум три раза в неделю занимается спортом. По словам знаменитости, ей нравится делать такие «инвестиции в себя», чтобы с возрастом не испытывать серьезных проблем во время физической активности.
Савельева в 2010 году вышла замуж за актера Кирилла Сафонова, а 27 марта 2019 года родила от него сына Леона.