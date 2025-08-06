«Милфа, что надо». Образ Саши Савельевой в облегающем платье оценили в Сети

В сети обсудили фигуру певицы Саши Савельевой в обтягивающем корсетном платье. 41-летняя звезда поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами со съемок клипа на новую песню, впечатлив поклонников своим образом.

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«Вот это формы», «Огонь фигура», «Идеальная», «Статуэтка», «Невероятная», «Шикарная», «Ну какая красивая», «Роскошная», «Отлично выглядишь», «Идеальные пропорции», «Милфа, что надо», — высказались пользователи соцсети.

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Исполнительница недавно ответила на слухи о пластике и уколах красоты. Артистка заявила в личном блоге, что выглядит моложе своего возраста, но для этого не прибегала к радикальным мерам. Звезда рассказывала подписчикам, что ведет здоровый образ жизни, следит за питанием, пьет много воды и минимум три раза в неделю занимается спортом. По словам знаменитости, ей нравится делать такие «инвестиции в себя», чтобы с возрастом не испытывать серьезных проблем во время физической активности.

Савельева в 2010 году вышла замуж за актера Кирилла Сафонова, а 27 марта 2019 года родила от него сына Леона.