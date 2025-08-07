Кейт Мосс прогулялась по пляжу в трусах и с сумкой за 3,7 миллиона рублей

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс прогулялась по пляжу Ибицы в трусах и с роскошной сумкой. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

51-летняя манекенщица попала в объективы папарацци в телесных плавках от бикини и белой прозрачной рубашке. Ее внешний вид дополняли черные солнцезащитные очки, серебряные и золотые браслеты, а также тонкие цепи кольца с массивными зелеными кольцами.

Кроме того, знаменитость запечатлели с расстегнутой сумкой коричневого цвета Hermes Birkin. По данным портала, стоимость такой модели изделия составляет 31 тысячу фунтов стерлингов (около 3,7 миллиона рублей).

В июле сообщалось, что Кейт Мосс приняла участие в откровенной съемке для люксового бренда Saint Laurent. Тогда супермодель попозировала на размещенных кадрах в кружевном бюстгальтере и чулках.