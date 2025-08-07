Бывшую участницу Spice Girls засняли в бикини

Экс-участницу музыкальной группы Spice Girls Мелани Джейн Чисхолм, более известную как Мелани Си или Мел Си, запечатлели во время отдыха на пляже. Снимки публикует Page Six.

Папарацци засняли 51-летнюю исполнительница вместе с возлюбленным, манекенщиком Крисом Дингуоллом на Ибице. Знаменитость надела бикини черного цвета, отказавшись при этом от макияжа и украшений. В то же время волосы певица распустила. На размещенных кадрах видны многочисленные татуировки на теле Мелани Си.

