51-летнюю бывшую участницу Spice Girls засняли в бикини

Lenta.ru

Экс-участницу музыкальной группы Spice Girls Мелани Джейн Чисхолм, более известную как Мелани Си или Мел Си, запечатлели во время отдыха на пляже. Снимки публикует Page Six.

Бывшую участницу Spice Girls засняли в бикини
© Lenta.ru

Папарацци засняли 51-летнюю исполнительница вместе с возлюбленным, манекенщиком Крисом Дингуоллом на Ибице. Знаменитость надела бикини черного цвета, отказавшись при этом от макияжа и украшений. В то же время волосы певица распустила. На размещенных кадрах видны многочисленные татуировки на теле Мелани Си.

В октябре 2024 года Виктория Бекхэм опубликовала снимок в боди с декольте до пупка.