Тина Канделаки снялась в колье стоимостью 1,1 млн рублей

Продюсер и телеведущая Тина Канделаки снялась в колье стоимостью более миллиона рублей. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

49-летняя Тина Канделаки позировала в бежевой толстовке на молнии, плаще, кепке Alo Yoga и солнцезащитных очках с желтыми линзами. Телеведущая также надела серьги и массивное кольцо. Продюсер завершила образ золотым колье Juste un Clou от бренда Cartier, стоимость которого на официальном сайте составляет $14 тысяч (1,120 тысяч рублей. — прим.ред.). Знаменитость убрала волосы под головной убор и сделала макияж с розовой помадой. Она позировала в лодке.

© Газета.Ru

Несколько недель назад Тина Канделаки выложила в личном блоге видео, где позировала в черном облегающем платье с желтыми перьями и разрезом до бедра. Образ дополнили розовый жакет, золотые мюли, бежевая сумка и очки в золотой оправе. Волосы знаменитости уложили в аккуратный низкий пучок и легкий дневной макияж с акцентом на губа

Позже Тина Канделаки снялась в черном макси-платье, под которое надела бюстгальтер из прозрачного кружева. Телеведущая дополнила образ солнцезащитными очками, красным клатчем, украшениями и босоножками на каблуках. Продюсер собрала волосы в пучок и сделала макияж в естественном стиле.