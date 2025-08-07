Валя Карнавал показала откровенные фото с отдыха

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала откровенные фото с отдыха. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на которую подписаны 7,4 миллиона пользователей.

На одном из кадров 23-летняя исполнительница позировала в шезлонге в блестящем коричневом топе от бикини. При этом она уложила волосы в объемный низкий пучок, надела серьги-кольца и отказалась от макияжа.

Также инфлюэнсерша снялась на фоне пальм в топе от бикини в разноцветную полоску, розовой рубашке, расстегнутых и приспущенных джинсовых шортах с рваными краями.

