Британская актриса вышла в свет в платье российского бренда

Актриса Кэтрин Зета-Джонс появилась в наряде российского бренда на шоу «Good Morning America» по случаю премьеры второго сезона сериала «Уэнсдей». Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя Кэтрин Зета-Джонс выбрала черный костюм YANINA Couture с цветочной вышивкой, который состоял из жакета с воротником и юбки-карандаш. Актриса дополнила образ солнцезащитными очками, серьгами и красными туфлями на каблуках. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж.

Кэтрин Зета-Джонс с 2000 года официально состоит в отношениях с коллегой Майклом Дугласом. 25 сентября супруги отпраздновали свои дни рождения: Зете-Джонс исполнилось 55 лет, а продюсеру — 80 лет. У влюбленных есть двое общих детей: 24-летний Дилан и 21-летняя Кэрис. Сын артистов окончил Брауновский университет, где изучал политологию, а дочь учится в колледже на факультете международных отношений.

Супруги рассказывали в интервью, что вместе прошли через множество испытаний и смогли сохранить брак. В 2013 году Зета-Джонс оказалась в психиатрической клинике из-за биполярного расстройства. Тогда же артисты объявили о решении пожить раздельно, однако через год продюсер успокоил поклонников, заявив, что им удалось наладить отношения.