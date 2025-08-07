Оксана Самойлова поделилась фото в корсетном мини-платье

Бизнесвумен Оксана Самойлова в корсетном мини-платье снялась в Греции. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Оксана Самойлова позировала в белом корсетном мини-платье с глубоким декольте. Волосы она распустила и сделала легкий макияж. Съемку она устроила на отдыхе в Греции.

До этого блогерша вместе с мужем посетила синюю дорожку VK Fest в Москве. Для закрытого мероприятия Оксана Самойлова выбрала светлое полупрозрачное мини-платье с принтом и открытой спиной, которое дополнила босоножками с каблуком в виде утиных лап и массивными серьгами. Стилист сделал ей укладку с эффектом мокрых волос, а визажист — макияж с черными стрелками, блестящими тенями и розовой помадой.

Недавно Оксана Самойлова опубликовала в личном блоге видео, где была запечатлена в черном спортивном костюме, который состоял из облегающего топа с длинными рукавами и леггинсов.