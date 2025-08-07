Сколько по времени можно носить бандаж для лица от Кардашьян

Долгосрочное использование бандажа для лица может нанести вред здоровью. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на голливудского врача-косметолога, пожелавшего остаться анонимным.

© Lenta.ru

Врач прокомментировал выход нового продукта от компании американской предпринимательницы Ким Кардашьян — бандажа Skims, который, как указано в описании продукта, нужно надевать ночью для устранения отеков.

«Бандаж не изменит форму вашего лица навсегда, поскольку заявления производителя о коррекции формы челюсти не подкреплены доказательствами», — сказал эксперт.

По словам врача, если у человека есть боль или он жалуется на скрежет в области височно-нижнечелюстного сустава, лучше всего проконсультироваться со стоматологом или специалистом по ВНЧС, а не прибегать к компрессионному белью.

«Временное использование может оказывать успокаивающее или стабилизирующее действие на перегруженные мышцы челюсти, подобно легкому поддерживающему корсету. Однако регулярное или неконтролируемое использование может привести к раздражению кожи, временному мышечному дискомфорту или слабости при чрезмерном сжатии», — предупредил он.

Длительное использование бандажа также может изменить положение челюсти в состоянии покоя, особенно если ткань неестественно отодвигает челюсть назад или вверх, добавил специалист.

Ранее сообщалось, что новые бандажи для лица Skims, предназначенные для устранения отеков, подверглись насмешкам в сети. В частности, актер Энтони Хопкинс записал видео, в котором сравнивает маску от Кардашьян с маской его персонажа-людоеда Ганнибала Лектера.