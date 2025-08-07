Стилист поделилась формулой для составления «рабочего гардероба»

Верхней одежды должно быть в три раза больше, чем нижней. Чтобы избежать импульсивных покупок, необходимо заранее разбирать вещи «по сезону», подчеркнула в эфире радиостанции «Говорит Москва» историк моды Марина Герман.

«К примеру, составлять список покупок и только делать покупки по этому списку. Желательно предварительно ещё разобрать свой гардероб по сезону, это на самом деле не так сложно сделать. Понять, чего не хватает в гардеробе. Например, человек разобрал гардероб, понял, что у него очень много низов. Джинсов пять штук, трое брюк, юбки — всё это есть, но в гардеробе один джемпер и одна рубашка. Вот прям не хватает верхов. Верхов у нас должно быть где-то в два, а то и в три раза больше, чем низов. Вот хорошая формула для рабочего гардероба».

Ранее экономист рассказал, как бороться с тягой к спонтанным покупкам. Важно приобретать товары исключительно по потребности. Не стоит руководствоваться одним лишь желанием. Рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился маркетолог, профессор Игорь Качалов.