Фейс-фитнес: как убрать носогубные складки без уколов

Носогубные складки — вертикальные линии, спускающиеся от крыльев носа к уголкам губ. Они — частый спутник времени, стресса и привычек. Многие видят решение проблемы в инъекциях. Однако косметология шагнула далеко вперед, и сегодня у каждой есть мощный инструмент для коррекции таких морщин. Косметолог, эксперт по естественному омоложению Ксения Горенкова рассказала, как с помощью фейс-фитнеса — осознанной тренировки лицевых мышц, вернуть коже молодость и тонус.

© unsplash

Почему появляются носогубные складки

Носогубки — это не просто морщины. Это:

Ослабление мышечного тонуса

«"Основные виновники" — большая скуловая мышца (поднимает уголки губ вверх и в стороны) и мышца, опускающая угол рта (тянет уголки губ вниз). С возрастом под действием гравитации и недостаточной активности тонус этих мышц меняется. Скуловая ослабевает, а опускающая может стать гипертонусной, создавая залом», — рассказывает наш эксперт.

Потеря объема

Уменьшение выработки коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, а также естественное уменьшение жировой прослойки в средней зоне лица приводят к потере поддержки. Коже просто не на чем «лежать», и она провисает, формируя складку.

Гипертонус жевательных мышц

Напряженные жевательные мышцы (особенно при бруксизме, привычке сжимать челюсти) могут косвенно усиливать натяжение тканей в носогубной области.

Привычки и образ жизни

Курение (сокращение сосудов, разрушение коллагена), активная мимика (особенно привычка поджимать губы или «хмурить» рот), сон лицом в подушку, резкое похудение, хронический стресс (повышенный кортизол разрушает коллаген), недостаток сна и влаги.

Фейс-фитнес — это не волшебная палочка, а системный подход

С возрастом носогубную складку видно все больше. Инъекции могут помочь визуально убрать ее, однако это временное решение. Фейс-фитнес дает более долговременный эффект, к тому же это безопасно. Он помогает:

Укрепить ослабленные мышцы. Прежде всего скуловые, поднимающие уголки губ.

Расслабить перенапряженные мышцы, опускающие угол рта, жевательные.

Улучшить микроциркуляцию и лимфоток для питания тканей и вывода токсинов.

Повысить эластичность кожи за счет стимуляции выработки коллагена.

Ключевые упражнения фейс-фитнеса против носогубных складок

Выполняйте эти упражнения перед зеркалом с чистой кожей, чистыми руками. Начинайте с 3-5 повторов, увеличивайте до 10-15. Движения плавные, без боли. Концентрируйтесь на работе мышц.)

«Ангельская Улыбка» (Активация скуловых мышц)

Указательные пальцы положите легонько на носогубные складки (не растягивайте кожу!). Широко улыбнитесь «только уголками губ», направляя их вверх и чуть назад к ушам. Представьте, что хотите улыбнуться «только глазами», но уголки губ все равно подтягиваются.

Чувствуйте, как работают мышцы над складками. Задержите улыбку на 3-5 секунд, затем полностью расслабьтесь. Повторите. Цель — изолировать работу скуловых мышц.

Сопротивление носогубкам (Укрепление + растяжение)

Указательные пальцы снова легко лежат на складках. Сомкните губы. Затем медленно и с усилием растяните сомкнутые губы в широкую улыбку, преодолевая воображаемое сопротивление пальцев (пальцы лишь фиксируют зону, не давя!). Направляйте уголки губ вверх и в стороны. Удерживайте напряжение 5-7 секунд. Расслабьтесь. Повторите. Отличное упражнение на сопротивление.

«Воздушный поцелуй» (Проработка периоральной зоны)

Сложите губы трубочкой, как для поцелуя. Вытяните их максимально вперед и чуть вверх. Задержитесь на 3-5 секунд. Затем, сохраняя губы трубочкой, попытайтесь улыбнуться, растягивая уголки губ в стороны и вверх (как в упражнении 1). Чувствуйте напряжение в области носогубок и над верхней губой. Удерживайте 3-5 секунд. Вернитесь в исходное положение и расслабьтесь. Повторите.

Расслабление мышцы, опускающей угол рта

Кончиками указательных пальцев без нажатия найдите точку в уголках губ. Сделайте легкое надавливающее движение (без боли!) вглубь и немного вверх. Задержите на 10-15 секунд, дыша глубоко. Это помогает снять гипертонус. Затем сделайте несколько круговых массажных движений пальцами от уголков губ вверх вдоль носогубной складки.

Снятие напряжения в нижней трети лица

Кончиками пальцев найдите жевательные мышцы (они напрягаются, если стиснуть зубы — это бугорки по бокам от углов нижней челюсти). Сделайте глубокий вдох. На выдохе мягко разомкните челюсти, опуская подбородок вниз (рот приоткрыт). Кончиками пальцев сделайте небольшие круговые движения по жевательным мышцам, двигаясь от уха к подбородку. Повторите 5-7 раз. Снимает общее напряжение в нижней трети лица.

Фейс-фитнес — это образ жизни

Помимо самих упражнений, также важно, какой образ жизни вы ведете. Вот что советует делать Ксения.

Лимфодренажный самомассаж. Ежедневно 3-5 минут утром. Легкие плавные поглаживания от центра лица к периферии (от носа к ушам, от подбородка к ушам, от лба к вискам). Улучшает отток, уменьшает отечность, «разглаживает» фон.

Гидратация изнутри и снаружи. Пить достаточно воды! Использовать увлажняющие и питательные кремы/сыворотки с гиалуроновой кислотой, пептидами, антиоксидантами (витамин С, ретинол — с осторожностью).

Сон на спине. Идеально на шелковой/сатиновой наволочке, чтобы минимизировать трение и заломы кожи.

Осознанная мимика. Следите за привычкой поджимать губы, хмуриться. Расслабляйте челюсть в течение дня.

Здоровый образ жизни. Сбалансированное питание (белок, витамины, Омега−3), отказ от курения, управление стрессом (йога, медитация), достаточный сон.

Регулярность и терпение. Фейс-фитнес — это как спортзал для лица. Результаты приходят через 4-8 недель регулярных занятий (минимум 3-4 раза в неделю, лучше ежедневно по 10-15 мин) и сохраняются при постоянной практике.

«Фейс-фитнес наиболее эффективен для профилактики носогубных складок, коррекции начальных и умеренно выраженных заломов, а также как поддерживающая методика после косметологических процедур или вместо них при противопоказаниях. При глубоких выраженных складках, сформировавшихся годами, он может значительно улучшить тонус и внешний вид, но не уберет их полностью, как филлеры. Однако он дает нечто более ценное — естественное здоровое сияние и контроль над процессом старения», — рассказывает косметолог.

Но у метода есть и противопоказания. Это острые воспалительные процессы на лице (акне, герпес), невралгия тройничного нерва, послеоперационный период, онкология. При сомнениях консультируйтесь с врачом.