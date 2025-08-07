Лен: как и с чем носить главный материал лета

Лето — время, когда хочется дышать свободно, чувствовать себя легко и выглядеть естественно. Именно поэтому лен снова и снова возвращается в тренды. По словам стилистов, лен — это не только комфорт, но и универсальность: он отлично вписывается в любой стиль — от расслабленного casual до сдержанного офисного. Мы вместе со стилистом Олесей Ковалевой собрали в одном материале все, что нужно знать о льняной одежде: как и с чем ее носить, какие оттенки выбирать и почему мятость — это вовсе не минус, а особый шарм.

© unsplash

Почему лен — must-have лета

Лен — это не только красиво, но и практично.

«Главные преимущества льняных вещей — они защищают кожу от палящего солнца, но при этом согревают в ветреную погоду», — комментирует эксперт.

Он дышит, не вызывает раздражения, не липнет к телу и идеально подходит даже для чувствительной кожи. А еще — это стопроцентная натуральность, которая в условиях стремления к экологичности и осознанному потреблению выходит на первый план.

Сейчас практически каждый уважающий себя бренд предлагает коллекции с использованием льна, и стилисты уверяют: такая вещь — инвестиция не на один сезон.

С чем сочетать лен: удачные формулы

Натуральное с натуральным

Лен отлично сочетается с другими природными тканями. Это позволяет создавать гармоничные и сбалансированные образы. Например, льняная рубашка отлично сочетается с хлопковыми шортами, а сарафан будет хорошо выглядеть с джинсовой курткой.

Игра на контрасте

Контраст фактур делает образ интереснее: наденьте льняную рубашку с сатиновой юбкой или кожаными брюками. Такой прием можно использовать и в офисе, и в городе, и на отдыхе — этот материал подстраивается под настроение.

Расслабленный стиль

Для уютных повседневных образов подойдут сочетания с трикотажем, замшей или хлопковым кружевом. Все это создает тот самый эффект effortless chic, когда вы выглядите стильно, не прилагая к этому слишком много усилий.

Цвета, которые любят лен

«Лен — природный материал с приглушенными оттенками, поэтому лучше всего смотрятся натуральные тона», — делится стилист.

Выигрышные оттенки:

Бежевая гамма: от сливочного до шоколадного.

Зеленые тона: мятный, оливковый, хаки.

Серый, белый, пыльно-лавандовый.

Сливочное масло — главный цвет лета−2025: приглушенный желтый, идеально подчеркивающий загар.

Для гармонии в образе стилист рекомендует придерживаться одной цветовой температуры: например, сочетать мятный с серым, или сливочно-желтый с теплым коричневым.

Аксессуары: продолжение природной эстетики

Чтобы подчеркнуть естественную красоту льна, выбирайте аксессуары в том же настроении — легкие, фактурные, с элементами ручной работы. Это могут быть плетеные шопперы из рафии, браслеты из дерева и металла, эспадрильи, мюли или ковбойские сапоги.

Гладить или не гладить?

Самый частый вопрос про лен — как быть с его «неидеальностью». Если вы создаете офисный образ — выбирайте льняные вещи с добавлением хлопка или эластана. Они меньше мнутся, а ключевые элементы вроде лацканов можно прогладить через марлю или сеточку. Но в повседневной жизни легкая мятость — это изюминка.

Представьте мужчину в расстегнутой льняной рубашке и шортах на яхте — он точно не волнуется из-за складок и правильно делает.