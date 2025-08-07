Внешность возлюбленного Элизабет Херли высмеяли в Сети

Пользователи сети высмеяли внешность возлюбленного британской актрисы, дизайнера и модели Элизабет Херли на фото с красной дорожки премьеры фильма «Наследство», которая состоялась в Лондоне. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

60-летняя знаменитость предстала перед камерами вместе с 63-летним отцом американской певицы Майли Сайрус, музыкантом Билли Рэй Сайрусом. Так, звезда «Остина Пауэрса» выбрала для выхода в свет облегающее красное платье с вырезом на груди и золотые серьги в виде перьев. При этом она сделала яркий макияж глаз и уложила волосы в пышные локоны. Ее избранник, в свою очередь, предпочел черную рубашку с короткими рукавами и классические брюки.

Читатели портала обратили внимание на длинные прямые волосы Сайруса и принялись обсуждать их в комментариях под материалом. «Интересно, делятся ли они друг с другом советами по уходу за волосами?», «Когда встречаешься с тем, у кого волосы лучше, чем у тебя», «Какая странная пара. Он выглядит бездомным и грязным. Что он мог предложить такой шикарной и красивой женщине?», «Кажется, он покрасил волосы, или они просто ужасно грязные», «Наверняка он пользуется утюжком для волос», — писали они.

