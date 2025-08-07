Подписчики Крис Дженнер рассмотрели аномалию на ее ноге

Пользователи сети высмеяли нелепый фотошоп на новых снимках американской телезвезды Крис Дженнер. Соответствующие пост и комментарии появились в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

69-летняя знаменитость поделилась снимком со светского обеда, организованного в Беверли-Хиллз в честь 91-летия ее матери Мэри Джо Кэмпбелл. Дженнер предстала перед камерой в пестром платье люксового бренда Oscar de la Renta, кардигане в тон и открытых черных туфлях. Также она дополнила свой образ золотистой сумкой.

Подписчики рассмотрели фото телезвезды и заметили, что на ее правой ноге присутствует шестой палец. «У нее шесть пальцев на ногах? Вы не шутите?», «Откуда у тебя столько пальцев?», «Неудачный фотошоп», «Зачем я приблизил фото. Лучше бы я об этом не знал», «Не могу развидеть», — обсуждали они в комментариях.

