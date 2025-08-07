Все, что нужно знать о ринопластике

Многие из нас хотя бы раз в жизни задумывались об изменении формы носа. Это неудивительно, ведь в последние десятилетия ринопластика стала самой популярной пластической операцией.

© unsplash

Ринопластика — это операция по коррекции формы носа. Она позволяет исправить различные дефекты, такие как горбинка, асимметрия или искривление носа.

Нос — одна из наиболее часто корректируемых частей тела. Во-первых, потому что это наиболее заметная часть лица, на которую обращают внимание в первую очередь. По статистике, 80% пациентов обращаются к пластическим хирургам именно с целью коррекции формы носа. Во-вторых, нос, как выступающая часть головы и хрупкая часть лица, подвержен случайным травмам. Такие травмы могут не сопровождаться серьезными последствиями, но всё равно оставляют негативный след в памяти пациента. Многие люди обращаются к хирургу, чтобы изменить форму носа или нормализовать носовое дыхание, именно после травм.

Ринопластика — сложная операция?

С медицинской точки зрения она не считается серьёзной операцией, но с инженерной и эстетической - операция, действительно, очень сложна.

Для успешной операции хирург должен грамотно разработать эстетическую модель, составить планы будущих изменений и овладеть необходимыми методиками. Обычно ринопластика занимает два-три часа, но в некоторых случаях может занять больше времени.

Сложность операции зависит от исходных данных пациента и состояния опорной структуры костей и хрящей носа. Чем лучше они сохранены, тем легче выполнить ринопластику. Операция считается более сложной при монголоидном или негроидном типе носа, а также при травматическом повреждении. Самый простой случай — когда пациенту нужно добиться только визуальных изменений, без значительных вмешательств.

Пациенты часто жалуются на асимметрию носа. Важно помнить, что симметрия носа зависит не только от самого органа, но и от общей симметрии лица. Например, если прикус или положение глазниц асимметричны, симметрии носа достичь не всегда получится, поскольку все эти особенности изначально заложены в основании черепа. Задача хорошего хирурга — объяснить это своим пациентам.

Сколько времени требуется для восстановления после операции?

Восстановительный период после ринопластики обычно занимает около двух недель. За это время снимаются отеки, исчезают синяки, и возобновляется носовое дыхание. Некоторая припухлость может сохраняться, но она не окажет существенного влияния на внешний вид пациента.

В первые пять дней после операции могут наблюдаться яркие посттравматические проявления, вызывающие неприятные ощущения. Важно понимать, что процесс выздоровления проходит довольно быстро, и состояние будет улучшаться с каждым днём. Поэтому в начале реабилитационного периода не стоит расстраиваться из-за временных отёков и синяков, они скоро пройдут.

Противопоказания после ринопластики

В течение двух недель после операции существуют определенные ограничения:

в этот период рекомендуется избегать сморкания;

для поддержания чистоты носовой полости промывать нос солевым раствором;

для размягчения корочек в носу можно использовать нейтральный масляный раствор, например, персиковое масло;

охлаждать поврежденный участок и проводить противоотечные косметические процедуры, например, микротоковую терапию.

Когда можно увидеть результаты?

Первую оценку результатов ринопластики рекомендуется проводить через четыре месяца после операции. Окончательный результат должен оставаться стабильным в течение трех лет.

Как быстро восстановиться после ринопластики?

В первые 5–7 дней после операции рекомендуется ограничить физическую активность, чтобы способствовать быстрому заживлению и восстановлению организма. Также важно соблюдать гигиену полости носа и следовать рекомендациям врача по уходу за носом.

Поддерживайте позитивный настрой — это играет важную роль в достижении ожидаемых результатов. Если у вас есть вопросы или опасения, обязательно обратитесь к своему пластическому хирургу. Он сможет вам помочь и будет знать о ваших переживаниях. Помните, что своевременное обращение к специалисту поможет скорректировать рекомендации по восстановлению, если вы заметите какие-либо изменения.

Соблюдение этих правил поможет вам быстро и успешно восстановиться после ринопластики.