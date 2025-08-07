Стилист посоветовал трендовую обувь на несколько сезонов

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал трендовую обувь на несколько сезонов. Об этом он написал в Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Вьетнамки (на плоской подошве или каблуке) с нами точно надолго! Эта обувь просто ворвалась во все летние чаты, луки, недели моды и сердца fashion креаторов. Берите пример и покупайте срочно!» — написал Рогов.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

