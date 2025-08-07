Елена Перминова снялась в платье с глубоким декольте

Бывшая жена российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова, покаталась на яхте в Санкт-Петербурге. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Елена Перминова позировала в облегающем белом платье с глубоким декольте и черным поясом. Волосы она распустила и сделала легкий вечерний макияж. Съемка прошла на яхте, в которой модель с детьми ходила по Неве в Северной столице.

© Газета.Ru

25 декабря манекенщица объявила в личном блоге о расставании с Александром Лебедевым, который был старше нее на 27 лет. Перминова отметила, что у нее осталось «только тепло и благодарность за все». Тогда блогерша не стала раскрывать причину, заявив, что «личное всегда будет личным». Знаменитости были в отношениях в течение 20 лет. После разрыва блогерша начала встречаться с украинским манекенщиком Тарасом Романовым.

У Елены Перминовой и Александра Лебедева есть четверо детей. Манекенщица и миллиардер воспитывают Никиту, Егора, Арину и Александра.

В июле модель отдыхала с детьми в Турции. Елена Перминова выложила в личный блог видео, на котором вся семья на закате прыгнула в бассейн. Блогерша была одета в слитный желтый купальник с глубоким декольте. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.