Наталья Подольская снялась в шортах в Испании

Певица Наталья Подольская снялась с сыном от Владимира Преснякова в Испании. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Наталья Подольская позировала в пестрых шортах, белой футболке и кроссовках. Образ дополнила сумка через плечо и бандана. Вместе с ней в кадре позировал сын. Семья отправилась в путешествие в Испанию на несколько дней.

© Газета.Ru

В начале июня Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу за 7 миллионов рублей. Мероприятие состоялось в элитном Soho Country Club на Новой Риге. Певцы арендовали открытую террасу на берегу залива. Отмечается, что услуга им обошлась суммой около двух миллионов рублей. Оставшиеся средства ушли на музыкантов, выступивших на мероприятии, а также на украшения из живых цветов и блюда европейской, авторской и паназиатской кухни.

На торжестве выступили Александр Ревва и Дмитрий Маликов. Всего свадьбу посетило 130 гостей.

Подольская и Пресняков женаты с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита.