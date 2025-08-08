Популярная певица взбудоражила фанатов нарочито сексуальными фото

Американская певица Эддисон Рэй поделилась снимками в откровенном образе и взволновала пользователей сети. Комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя популярная исполнительница опубликовала серию фото в розовом кроп-топе и облегающих джинсах. На размещенных кадрах знаменитость принимала нарочито сексуальные позы, демонстрируя фанатам свою фигуру. Она также надела красные туфли и небольшие серьги.

Другая певица Джесси Мерф оставила хвалебный комментарий под фотографиями, чем разгневала фанатов Рей. Подписчики напомнили Мерф о скандальной песне 1965, в которой она якобы романтизирует домашнее насилие.

«Уходи от Рэй!», «Тебе здесь не место», «Удали комментарий», — писали юзеры.

В мае Эддисон Рэй также снялась в микроюбке.