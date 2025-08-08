Как удаление комков Биша необратимо меняет внешность

Поклонников встревожил внешний вид звезды сериала «Уэнсдей» — 22-летней Дженны Ортеги, которая предстала на ковровой дорожке премьерного показа второго сезона картины в новом образе. Ее лицо заметно изменилось: овал лица выглядел острее, подбородок — длиннее, а на месте милых щечек остались лишь глубокие впадины. Поговаривают, что звезда решилась на хирургическое вмешательство по удалению комков Биша. «Вечерняя Москва» обратилась к эксперту, чтобы узнать, могла ли юная актриса сделать пластическую операцию.

Особенности процедуры

Как рассказала эксперт по здоровой коже Василина Миронова, комки Биша — это жировые образования (или жировые пакеты), которые расположены между жевательными и щечными мышцами. Благодаря им область средней трети лица визуально выглядит объемнее, что создает эффект «беби-фейса» (детского лица). И некоторые женщины, желая добиться выраженных черт лица, удаляют жировые пакеты в области щек.

Такие операции известны уже около 20 лет, но сейчас приобрели особую популярность среди зумеров, потому что позволяют вытянуть овал лица и придать ему более четкий контур с выразительными скулами. По всем визуальным признакам Дженна Ортега действительно удалила комки Биша, потому что ранее у нее были характерные щечки, — пояснила эксперт.

Преждевременное старение

Так как жировые пакеты в области щек поддерживают в тонусе ткани лица, их удаление неминуемо ведет к преждевременному старению, предупредила Миронова.

Лицо может обвиснуть раньше, чем предполагает естественный процесс. В норме кожа постепенно утрачивает жировую ткань, становясь менее эластичной. Если же женщина решается на удаление комков Биша, она рискует столкнуться с ранним увяданием и уставшим взглядом. Сразу после процедуры детская миловидность исчезнет, а внешний вид будет более строгим и взрослым, — пояснила специалист.

Можно ли вернуть щеки

В некоторых случаях женщины остаются недовольны результатом процедуры, однако вернуть прежний внешний вид уже невозможно, можно лишь скорректировать изменения, предупредила эксперт.

К примеру, при помощи липофилинга можно вернуть в щеки немного жировой ткани, которая визуально создаст прежнюю припухлость. Также можно использовать филлеры, чтобы сделать более округлое лицо и замедлить визуальные процессы старения. Но в точности вернуться к исходной внешности уже не получится, потому что филлеры и инъекции не возвращают молодость лица, — заключила Миронова.

