Повзрослевшую «самую красивую девочку в мире» сняли в купальнике на пляже

Повзрослевшую французскую модель Тилан Блондо, которая в детстве носила титул самой красивой девочки в мире, сняли в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели 24-летнюю манекенщицу на пляже в Сен-Тропе, Франция. Она предстала перед камерой в слитном черном купальнике с белой окантовкой и высокими вырезами для ног. Также данный предмет гардероба частично обнажал спину и ягодицы знаменитости.

В то же время Блондо дополнила образ солнцезащитными очками, несколькими серьгами и браслетами и цепочкой с кулоном. Кроме того, она продемонстрировала татуировки на теле.