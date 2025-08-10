Почему дачный образ жизни стал модным

После пандемии и вынужденной удаленки наметилась устойчивая тенденция: многие горожане стали фанатами дачной жизни. Я — не исключение.

Конечно, я всегда помнила о том, что одна из моих родовых ветвей питается от крестьянских корней, но и подумать не могла, что, как побег шиповника — изысканную розу, тяга работать на земле тотально задушит интерес к музеям и прочим городским культурным ценностям. Покупая дом в деревне, я, конечно, не предполагала, что вместе с клочком земли пробуждаю в себе какие-то глубоко сидящие потребности эту самую землю обрабатывать и что-то на ней выращивать.

Начиналось все тихо-мирно, с цветочков и зелени под окнами. Дошло — до всякой экзотики: в этом году, например, у меня впервые зреет виноград. Интересно растить что-то необычное. Гигантский лук сорта «эксибишен», дыни и арбузы, баклажаны. А какие у меня розы, лилии и флоксы! Если подумать — почему я так «заболела» дачей, то, пожалуй, вывода напрашивается два. Во-первых, земля — благодарная. Ты ухаживаешь за ней, и она отвечает тебе взаимностью в виде плодов и цветочной красоты.

И ответ этот быстрый и очевидный. Если говорить о «городской» работе, то такой быстрой отдачи не получишь — можно всю жизнь писать «в стол» и так и не добиться признания. Во-вторых, мы все стремимся к гармонии, а мир последние годы не отличается ни стабильностью, ни гармонией. Что остается человеку? Только построить свой маленький идеальный мирок. Облагородить свой клочок земли, чтобы все на нем цвело и радовало, чтобы ни мусора там, ни борщевика, ни крикливых чужих людей. На даче можно «изолировать» себя от всех, с кем общаться не хочется в реале. При этом общение как таковое на нет не сходит: спасибо интернету. Благодаря ему можно и работать удаленно. Можно поддерживать отношения со всеми своими знакомыми и всегда быть на связи. Быть в курсе всех новостей.

И я не оригинальна, конечно. Мои приятели в соцсетях публиковали когда-то снимки из клубов, ресторанов и с заграничных курортов. А сегодня, смотрю, их лента пестрит садовыми цветами, помидорами и клубникой.

По-моему, дачная жизнь стала явлением модным. Сегодня на дачах проводят выходные не только предпенсионеры, которых «потянуло к земле». Смотрю, и 30-летние стремятся вырваться из городских джунглей в загородный оазис. А почему бы и нет, сегодня благоустроенная дача с вайфаем и горячей водой — это совсем не тот щитовой домик без удобств, который гордо именовался дачей в 1970-е. А мне и радостно, что приезжают и стремятся. Будет кому передать любовь к отдельно взятому крошечному раю.

