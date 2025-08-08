Певица МакSим снялась в бикини на яхте. Исполнительница позировала в купальнике, дополнив образ прозрачным парео, и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

«Белые выходные», — написала артистка.

Звезда отдыхает с детьми на море.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Выглядишь безупречно», «Какая красавица», «Идеальная», «Богиня», «Несравненная», «Какая нежность», «Наш белый ангел», «Очень красивая, как всегда», «Шикарная фигура».

© Соцсети

© Соцсети

Исполнительница воспитывает двух дочерей: 16-летнюю Александру и 10-летнюю Марию. Звезда родила первенца в 2009 году от звукорежиссера Алексея Луговцова, а через два года развелась с ним. МакSим отмечала, что никогда не препятствовала общению подростка с отцом. Младшая дочь знаменитости появилась в ее отношениях с бизнесменом Антоном Петровым. Пара рассталась через год после рождения Марии.

Певица признавалась, что ее младшая девочка любит ходить в лучшие рестораны, отдыхать на престижных курортах и покупать одежду в ЦУМе. По словам певицы, она никогда не расставляла такие приоритеты в жизни, но у Марии «любовь к дорогому» проявилась на подсознательном уровне. Артистка не скрывает, что любит баловать детей, однако учит их правильно распределять финансы.