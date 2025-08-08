Как правильно ухаживать за кожей после загара

Легкий загар освежает и ассоциируется с отпуском и беззаботностью. Но за красивым бронзовым оттенком часто скрываются стресс, обезвоживание и повреждение кожи. Чтобы сохранить красоту и здоровье после солнечных ванн, важно придерживаться правильного ухода в последующие дни. Свои рекомендации дала Айсулу Токаева — врач-косметолог, дерматовенеролог.

1. Увлажнение — прежде всего

После пребывания на солнце кожа теряет влагу быстрее обычного. Даже если вы пользовались SPF, ультрафиолет все равно нарушает гидролипидный баланс. Поэтому увлажнение — главный этап после загара.

Эксперт советует использовать:

гели и кремы с маслами, ниацинамидом, алоэ вера, пантенолом и гиалуроновой кислотой;

легкое молочко для тела, которое не оставляет жирной пленки;

спреи и эмульсии с охлаждающим эффектом.

Наносите средство сразу после душа, на слегка влажное тело — так будет эффективнее.

2. Успокойте кожу после солнца

Даже если вы не обгорели, ультрафиолет все равно негативно воздействует на клетки кожи. Это может вызывать микроповреждения, зуд, покраснения или ощущение стянутости.

Что делать:

применяйте средства с успокаивающими компонентами: ромашкой, аллантоином;

избегайте продуктов со спиртом и отдушками — они только усугубляют раздражение;

если кожа чувствительная — подойдут сыворотки или гели для лица с противоспалительным действием;

можно использовать увлажняющие и успокаивающие маски.

«Даже при отсутствии видимого ожога\, кожа после загара испытывает оксидативный стресс. Грамотное восстановление снижает риск гиперчувствительности, покраснений и преждевременного старения, обусловленного УФ-излучением», — говорит косметолог.

3. Не забудьте про мягкое очищение

После пляжа хочется смыть весь песок, пот и кремы, но будьте осторожны: агрессивные скрабы и мыло только повредят кожу.

Наш эксперт рекомендует:

умывание мягкими пенками, молочком или гелями с нейтральным pH;

для тела — крем-гели для душа или масляные текстуры, которые одновременно очищают и питают кожу;

избегайте горячей воды — она сушит и провоцирует шелушение.

«Мягкие очищающие средства сохраняют липидный барьер кожи, который особенно уязвим после интенсивного УФ-воздействия. Это позволяет избежать обезвоживания и ощущения стянутости», — комментирует Айсулу.

4. Как дольше сохранить загар

Всем нам хочется сохранить красивый бронзовый оттенок кожи как можно дольше. Врач-косметолог советует в первые 3—4 дня на пляже использовать средства с защитой SPF 50+, затем уменьшить SPF 30+.

«Таким образом вы получите загар постепенный, без раздражения, повреждения кожи и без риска получить гиперпигментацию. Такой загар быстро не проявится, но зато будет держаться дольше и будет безопаснее», — говорит Айсулу.

Помните: никакого активного пилинга и кислот 15—20 дней после загара, только качественное увлажнение.

5. Питание и защита

Многие считают, что SPF нужен только на пляже. Но после активного загара кожа остается уязвимой и фоточувствительной еще несколько дней, а пигментация может усиливаться под обычным городским солнцем.

Если вы много плаваете, применяйте средства защиты от солнца с пометкой водостойкие. Особое внимание к указанному времени на упаковке вашего средства. Производитель обязательно пишет, сколько времени в воде или при спортивных тренировках с потом средство будет вас защищать. Помните, что текстура крема на коже не означает защиту.

6. Уходу за лицом — особое внимание

Кожа лица тоньше и быстрее реагирует на УФ-излучение. Поэтому наш эксперт советует:

добавить в уход антиоксиданты (сыворотки с витамином С или Е);

использовать увлажняющие маски 2–3 раза в неделю;

отложить кислотные пилинги и ретинол на 10–14 дней после загара как минимум.

Загар — это не только красота, но и ответственность за свое здоровье. Кожа помнит все: и как вы не пользовались SPF, и как игнорировали увлажнение после пляжа. Но если подойти к уходу грамотно, можно не только избежать неприятных последствий в виде покраснений, сухости и шелушения, но и продлить эффект отпуска, наслаждаясь своим сияющим и ухоженным видом.