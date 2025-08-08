«Ангел» Victoria's Secret снялась в спортивном образе

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск снялась в легинсах и майке на прогулке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Модель Эльза Хоск показала фигуру в укороченных серых легинсах и белой майке без бюстгальтера. Образ дополнила замшевая сумка и солнцезащитные очки. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали легкий макияж. Съемку она устроила в рамках рекламы спортивной одежды Alo.

© Газета.Ru

В мае Эльза Хоск снялась в белом облегающем платье с разрезом до бедра, к которому надела туфли на каблуках в тон. Модель добавила к наряду массивные золотые украшения: браслеты и серьги. «Ангел» Victoria's Secret уложила волосы в локоны и сделала макияж с черными стрелками и нюдовым блеском для губ.

Несколько недель назад Эльза Хоск опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в белом костюме с цветочным принтом, который состоял из бюстгальтера, рубашки и брюк. Модель также надела золотые массивные серьги в винтажном стиле. «Ангел» Victoria's Secret собрала волосы в пучок и сделала макияж в естественных тонах с нюдовым блеском для губ.