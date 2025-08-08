Модные сумки – это не только про сезонные новинки. Есть тренды, которые становятся настоящей классикой на годы вперед. Вот три глобальных направления, которые уже закрепились и будут с нами как минимум еще пять лет.

Сумки на плечо с короткой ручкой

Модели-багеты, сумки-хобо и винтажные формы в духе Miu Miu. Такие сумки легко носить на плече, они лаконичные, но при этом выразительные. Удобны для повседневного образа и отлично вписываются в эстетику ностальгии, которая в моде останется надолго.

Мягкие формы

Строгие кроссбоди-сумки постепенно уступают место объемным и мягким моделям. Такие сумки будто смягчают образ, добавляя в него непринужденности.

Какого цвета выбрать сумку в 2025 году

Большие сумки

Когда-то их называли «хозяйственными», и чаще они ассоциировались со взрослыми женщинами. Но сегодня крупные сумки – полноценный модный акцент. Они бывают самых разных форм и материалов и давно стали выбором молодых девушек.

Подробнее об этом рассказала в своем видео стилист @style_support.