Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон назвала любимый непристойный наряд для свиданий. Соответствующее интервью публикует журнал Glamour.

© globallookpress

«Свидание? Боже мой, свидание! Даже не знаю. Тренч, под ним ничего, кроме украшений Pandora. Доступно и весело», — с иронией отметила 58-летняя звезда «Спасателей Малибу», которую недавно заподозрили в романе с 73-летним актером Лиамом Нисоном.

Кроме того, в разговоре с журналистами Андерсон призналась, что начала принимать свой возраст и естественную внешность.

«Я не планировала не краситься в качестве политического заявления, но рада, что это находит отклик. Я сделала это просто для себя, чтобы я могла выйти из этого безумного состояния», — подчеркнула знаменитость.

В июне Андерсон объяснила отказ от макияжа фразой «я всегда была бунтаркой».