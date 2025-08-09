Куряне тратили до 40% семейного бюджета на еду

Курскстат опубликовал результаты исследование о потреблении продуктов В прошлом году куряне в среднем тратили на питание 39,9% семейного бюджета, семьи с низкими доходами - более 45,9%, а с высокими — 35,7%. Один человек потреблял в среднем за месяц 23,9 кг молока и молочных продуктов, 9,7 кг овощей и бахчевых, 8,9 кг мяса и мясных продуктов, 8,8 кг хлебных продуктов, 6,8 кг картофеля, 5,8 кг фруктов и ягод, 3,3 кг сахара и кондитерских изделий, 2,4 кг рыбных продуктов и 20 яиц.