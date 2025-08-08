Названа самая развратная мужская одежда

Модные редакторы назвали самые развратные предметы мужского гардероба. Материал публикует GQ.

Дизайнер Аарон Левин заявил, что существует несколько вещей, попадающих в категорию откровенных и соблазнительных. Среди них оказались чрезмерно короткие шорты, которые обычно носят бегуны, а также майки без рукавов.

«Короткие шорты в повседневной жизни довольно откровенны, потому что они оголяют ноги», — пояснил эксперт.

К тому же мужчины начали чаще носить короткие футболки, которые при поднятии рук обнажают живот, что также является довольно пошлым, считают обозреватели. А журналистка Лиана Сатенштейн добавила в список развратной одежды вещи с глубоким V-образным вырезом, который демонстрирует грудь и ключицы.

