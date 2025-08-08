Перечислены главные тренды женских стрижек осени этого года

Если вы давно думаете о смене образа, но не знаете, с чего начать — начните с волос. Эта осень обещает стать сезоном выразительных линий, естественной текстуры и индивидуального стиля. О главных тенденциях рассказала Галина Тоторина — стилист, мастер по коротким стрижкам и преображениям.

© unsplash

Шегги до ключиц снова в моде

Стрижка объединяет в себе мягкие слои, текстуру и движение. Легкие волны, немного небрежности, текстурирующий спрей — и образ готов.

«Это стрижка, которая не требует идеальной укладки, а создает ощущение живого объема и легкости. Особенно хорошо шегги смотрится на волнистых или слегка кудрявых волосах — она подчеркивает природную структуру и создает воздушное, небрежное очарование», — поясняет стилист.

Нирвана-каре

Удлиненное каре с рваными краями и свободным настроением. Смотрится особенно круто с эффектом «морских волос».

Галина:

«Главный плюс в том, что эту стрижку можно вообще не укладывать. Подходит тем, кто хочет получить стиль без усилий. Просто нанесли спрей — и вот вы уже обладательница трендового образа!»

Пикси с эльфийским настроением

Пикси снова с нами, но теперь в сказочном прочтении. Для него характерны легкие пряди, как будто слегка отросшие у висков и на шее. Выглядит мило, немного наивно и очень трогательно.

«Хорошо держит форму и не требует частой коррекции. Пикси с эльфийским акцентом особенно идет обладательницам тонких черт лица. Идеальный вариант для тех, кто хочет показать мягкость, но с характером», — рассказывает наш эксперт.

Французское каре с приподнятым затылком

Длина у такой стрижки до подбородка, присутствует немного слоев и легкий объем сзади. Именно так выглядит французское каре. Добавьте ровную челку и красную помаду — и вас не забудут. Стилист:

«Это утонченный, стильный образ, который подчеркивает шею, делает лицо выразительным, а походку уверенной. Вариант подходит для густых волос, которым нужно направление, но без потери плотности».

Графичная челка

Этот тренд перешел в осень прямо из лета. Идеально сочетается с боб-каре, пикси и даже шегги. Ее характерная особенность — четкая линия, которая придает выразительности взгляду и делает акцент на брови. Эта деталь точно выделит вас из толпы.

«Подходит тем, кто не боится осуждения, любит внимание и точно знает, чего хочет. Можно сделать ее асимметричной или укоротить у центра лба для более артхаусного эффекта — тренд дает пространство для эксперимента», — поясняет Галина.

Общие тенденции осени 2025

Что объединяет все трендовые стрижки этой осени? Не только форма, но и подход. Образ должен отражать ваш характер и стиль жизни. Вот на какие моменты обращает внимание стилист.

Текстура > гладкость

Идеально ровные укладки уходят на второй план. Вместо них — живые пряди, движение и натуральный объем. Стайлинг с легким эффектом «вчерашней укладки» — то, что нужно: создается ощущение жизни, свободы и движения.

Живые, подвижные формы

Забудьте про тяжелые формы и неестественную геометрию. Фавориты сезона — мягкие силуэты, динамичные срезы, которые адаптируются к вашему лицу и легко «носятся» каждый день.

Стрижка = характер

Осенью особенно хочется выразить себя через внешний вид. Стрижка становится способом транслировать свое внутреннее состояние — решительность, свободу, романтичность или дерзость.

Минимум усилий — максимум результата

Все больше стрижек создаются так, чтобы не требовать ежедневной укладки. Правильный срез, адаптированный под естественный рост волос, и укладка руками делают образ законченным уже на выходе из душа.

Работа с природной текстурой

Кудри теперь — не проблема. Волнистые волосы не выпрямляют, а подчеркивают. Прямые — не накручивают, а структурируют. В моде уважение к своей природе.

Лицо как главный ориентир

Сейчас стрижки создаются «от лица»: подчеркиваются скулы, шея, линия подбородка. Акценты делаются так, чтобы визуально вытянуть или сбалансировать черты.

Экологичность и осознанность

Многие клиентки выбирают стрижки, которые требуют меньше средств, меньше пластика, меньше стайлинга. Это тоже становится частью образа и ценностей.