Как сделать уход за кожей максимально эффективным

Сегодня на бьюти-рынке представлено множество косметических продуктов, и нам всегда есть из чего выбрать… Может быть, поэтому мы стали максималистами в нашем бьюти-уходе, комбинируя разные ингредиенты? Но не пора ли пересмотреть свой тщательно продуманный 10-шаговый уход за кожей и упростить его?

© unsplash

Упростите процедуру ухода за кожей, чтобы повысить выработку коллагена

Многоступенчатый уход популярен в социальных сетях, но он может оказаться не самым эффективным подходом, если вы хотите увеличить выработку коллагена.

«Старайтесь избегать длительных процедур с несколькими слоями ингредиентов», — говорит дерматолог Лидия Мароньяс.

Если вы любите использовать несколько разных активных средств, она предлагает чередовать их, а не наносить все сразу.

«Выберите два-три восстанавливающих средства и чередуйте каждый день».

Попробуйте минимализм в уходе за кожей

Доктор Наталья Хименес тоже является поклонницей упрощенного ухода за кожей.

«Мы обнаружили, что если рекомендуем очень сложные процедуры по уходу за кожей, состоящие из большого количества этапов, люди с меньшей вероятностью будут следовать этим рекомендациям, потому что у пациентов просто-напросто не всегда есть время. Чем проще мы составляем бьюти-рутину, тем более последовательной она получается и тем лучше результаты».

По словам доктора Мароньяс, не стоит переусердствовать с количеством средств в вашем ежедневном уходе за кожей.

«Давайте вашей коже то, что ей нужно, когда ей это нужно, и проводите переоценку каждые 10-12 недель».

Классическая формула

Очищайте кожу днем и вечером, наносите антиоксиданты с SPF утром, а вечером завершайте уход нанесением выбранного вами активного ингредиента вместе с увлажняющим кремом.