The Conversation: сыворотки для роста ресниц могут вызвать потемнение кожи век

Газета.Ruиещё 1

Сыворотки для удлинения ресниц, содержащие биматопрост, могут вызывать раздражение глаз и потемнение кожи век. Об этом изданию The Conversation рассказала оптометрист Бики Хантьенс из Лондонского университета Святого Георгия.

Почему не стоит использовать популярные сыворотки для роста ресниц
© Газета.Ru

Эксперт предупредила, что сыворотки нередко воспринимаются как безопасная альтернатива наращиванию ресниц, однако такие средства не всегда безвредны.

«Одни формулы содержат пептиды или растительные масла, другие — мощные фармацевтические компоненты, в том числе вещества, изначально предназначенные для лечения глазных заболеваний. Одним из таких активных компонентов является биматопрост. Это вещество с 1990-х годов применяется в офтальмологии», — объяснила врач.

По словам эксперта, средства с биматопростом действительно способствуют удлинению, утолщению и потемнению ресниц через 16 недель ежедневного использования. Однако эффект сохраняется лишь при постоянном применении, после прекращения курса ресницы возвращаются к своему обычному циклу роста.

Биматопрост хорошо изучен, и его побочные действия также хорошо известны. К наиболее частым относятся жжение, сухость и раздражение глаз, которые обычно проходят после отмены средства.

«Существуют и более серьезные риски: потемнение кожи на веках, потеря подкожной жировой клетчатки вокруг глаз (что может сделать глаза «впалыми»), нежелательный рост волос в области нанесения, опущение верхнего века и даже необратимое изменение цвета радужки», — добавила специалист.

Врач напомнила, что некоторые производители используют более мягкие компоненты — например, пептиды, стимулирующие выработку кератина и укрепляющие фолликулы.

«Однако большая часть исследований пептидов касается роста волос на голове, а не на веках, поэтому убедительных данных об их эффективности для ресниц пока мало. Что касается касторового масла и растительных экстрактов, то их польза также не подтверждена научно», — заключила оптометрист.