Хирург рассказала о популярности тренда на «кукольный» нос

Нижегородки стали все чаще обращаться к пластическим хирургам для того, чтобы сделать «кукольный» нос. Нижегородский хирург Надежда Рождественская рассказала в беседе с главредом «Стационар-пресс» Алексеем Никоновым, как можно добиться аналогичного эффекта без ринопластики.

Модный тренд на «кукольный» нос заинтересовал нижегородок самых разных возрастов — от 18 до 50 лет. Многие считают, что маленький нос с приподнятым кончиком — это эстетический идеал. Более того, мода на него усиливается из-за популярных аниме-персонажей.

Надежда Рождественская отметила, что к изменению формы носа стоит подходить поэтапно. Для начала достаточно воспользоваться косметикой — контурирование тенями и хайлайтером затемнит крылья носа и сделает его более узким.

Если необходимо достигнуть более продолжительного результата, специалисты могут сделать инъекцию гиалуроновой кислоты в кончик носа. Однако попадание филлера в кровеносный сосуд может привести к некрозу, а неверный подбор препарата — к нарушению симметрии носа, поэтому стоит выбирать опытных врачей.

Ринопластика — самый радикальный подход к достижению «кукольной» формы носа. Эта процедура очень востребована, но рекомендуется делать ее только у квалифицированного хирурга. В случае ошибки врача, «переделать» нос будет очень сложно.