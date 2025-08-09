Назван визуально омолаживающий цвет

Модный редактор Шейн Уотсон назвала визуально омолаживающий цвет одежды. Материал опубликован на Daily Mail.

© unsplash

По словам обозревателя, черный цвет на самом деле может прибавить возраста. Вместо него она предложила читателям обратить внимание на красные и оранжевые наряды, которые не только добавляют яркости внешности, но и визуально омолаживают.

Причем носить красный можно не только на праздники, но и в повседневной жизни, например, купив футболки или брюки упомянутого цвета.

В июле 2024 года дизайнер назвала визуально омолаживающий аксессуар.