Американские ученые объяснили, как появляются морщины
Ученые проследили процесс образования морщин. Увиденное они сравнили с игрушкой Silly Putty, которая при растяжении увеличивается с одной стороны, но становится тоньше с другой.
Ученые выяснили, как происходит процесс старения кожи и появления «гусиных лапок» вокруг глаз.
С помощью низконагрузочного тензометра они имитировали постоянное растяжение кожи и отслеживали процесс под микроскопом.
Как оказалось, чем старше человек, тем сильнее выражено движение сокращения кожи, поэтому она сминается, что приводит к появлению морщины.
Со временем верхний слой кожи на этом месте становится более жестким, а нижний – мягким, так как теряет коллаген. Объемы жидкости в процессе старения сокращаются, что усиливает сморщивание.
Весь процесс ученые сравнили с игрушкой Silly Putty. При растяжении с одной стороны она становится толще, а с другой – тоньше.
