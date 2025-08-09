Ученые объяснили, как появляются морщины

Ученые проследили процесс образования морщин. Увиденное они сравнили с игрушкой Silly Putty, которая при растяжении увеличивается с одной стороны, но становится тоньше с другой.

Ученые выяснили, как происходит процесс старения кожи и появления «гусиных лапок» вокруг глаз.

С помощью низконагрузочного тензометра они имитировали постоянное растяжение кожи и отслеживали процесс под микроскопом.

Как оказалось, чем старше человек, тем сильнее выражено движение сокращения кожи, поэтому она сминается, что приводит к появлению морщины.

Со временем верхний слой кожи на этом месте становится более жестким, а нижний – мягким, так как теряет коллаген. Объемы жидкости в процессе старения сокращаются, что усиливает сморщивание.

Весь процесс ученые сравнили с игрушкой Silly Putty. При растяжении с одной стороны она становится толще, а с другой – тоньше.

