Мария Кожевникова снялась в топе после похудения на 13 кг

Звезда «Универа», актриса Мария Кожевникова снялась в топе и брюках после похудения. Снимками она поделилась в Instagram.

Мария Кожевникова позировала в розовом костюме: брюках, рубашке и черном топе, демонстрируя живот и декольте. Волосы она распустила и сделала легкий дневной макияж.

Накануне Мария Кожевникова показала себя после похудения на 13 кг.

У Кожевниковой четверо сыновей от бизнесмена Евгения Васильева: помимо Александра, они растят 11-летнего Ивана, 10-летнего Максима и 7-летнего Василия. Пара вместе с 2013 года, официально они не расписаны, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет большого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце. По мнению Кожевниковой, регистрация брака не дает никакой гарантии и дополнительной уверенности в партнере, а клятвы, данные перед Богом, — совсем другое дело.

Знаменитость рассказывала, что не могла похудеть после рождения четвертого ребенка. В 2024 году Кожевникова прошла обследование, и врачи диагностировали у нее предиабет.