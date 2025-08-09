Silver Fox: новый тренд в окрашивании 2025 года

Борьба с сединой — это игра в они ворота. И победителем из нее не удается выйти практически ни одной женщине. Относительно удачливыми можно считать тех, у кого седые волоски появляются не столь часто и не бросаются в глаза. Остальным же приходится выбирать: носить свой «натуральный» цвет или же ежемесячно закрашивать предательски блестящие пряди. Хотя есть еще один вариант — покраситься в модный сегодня оттенок Silver Fox.

Так называемая «серебристая лиса» стала популярной не только среди дам почтенного возраста, но и среди молодых леди. Эксперт в области окрашивания и трендов в hair-индустрии, создатель методики AromaColor, финалист мировых конкурсов красоты Фирдавсджон Дадоходжаев в беседе с WomanHit объяснил, почему искусственная седина вошла в тренды, и, похоже, закрепится в них надолго.

И бабушкам, и девушкам

Даже если девушке пока всего 20—30 лет и она привыкла краситься в темные оттенки, то со временем ей надоест поддерживать цвет, который неизбежно вымывается и требует обновления. Тут-то на помощь и приходит Silver Fox. При правильном домашнем уходе этот оттенок не требует тонирования и подкрашивания. Даже через месяц он выглядит как будто только что после салона.

«Для молодежи, которая не хочет часто краситься и портить волосы, — Silver Fox — оптимальный вариант. Волосы останутся живыми, блестящими», — говорит эксперт.

Возрастным женщинам техника позволит наконец полюбить и принять свою седину, сделав ее более эстетичной и стильной. Больше не захочется постоянно краситься в блонд и пытаться замаскировать лишенные пигмента волоски.

Кому к лицу седая лиса

Само собой, натуральная седина не спрашивает, а к лицу ли она нам, и вовремя ли пожаловала. А ведь она гармонично смотрится далеко не с любым цветотипом. Колорист отметил, что наиболее выгодно цвет будет сочетаться со смуглыми оттенками кожи.

«Особо развито это окрашивание в странах в азиатских странах, где люди более темнокожие. Молодые люди и девушки таким образом подчеркивают контраст, создавая эффектный образ», — поясняет он.

Впрочем, и в России, а также в ряде европейских стран леди уже начинают примерять на себя новый тренд.