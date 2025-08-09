Что нужно знать об «умных» кремах для тела

Мир ухода за кожей становится все интереснее, сложнее и многослойнее. Косметика для тела больше не довольствуется скромной миссией обычного увлажнения — и постепенно преображается, тянется к технологиям кремов для лица: пептиды, ретинол, кислоты, ниацинамид и церамиды теперь прописываются не только в зоне щек и лба, но и на плечах, бедрах и ягодицах. И это вовсе не какой-нибудь очередной маркетинговый шум для привлечения внимания и повышения продаж, а реальная революция в бьюти-мире. Косметолог Ирина Созинова рассказала об умной косметике для тела

Кожа тела тоже стареет, шелушится и теряет упругость

Чаще всего мы фокусируемся на уходе за лицом, забывая, что кожа тела ничуть не менее подвержена возрастным и сезонным изменениям. «Сухость, дряблость, пигментация, „гусиная кожа“ на руках — все это можно корректировать с помощью активных компонентов, привычных для ухода за лицом. И тело отлично на них реагирует — если дозировка активных веществ и текстура подобраны грамотно», — объясняет эксперт.

Крем с ретинолом или кислотами для тела — это не то же самое, что для лица

На теле кожа плотнее, роговой слой толще, сальные железы работают иначе. Поэтому концентрации действующих веществ обычно выше, а текстуры — легче и более распределяемые. Не стоит мазать лицо кремом для ягодиц с ретинолом — и наоборот. У каждой зоны — свои задачи, и при изготовлении умной косметики это учтено.

Бьюти-рутина может быть единой — и экономит время

А вот если вы используете одно и то же средство с кислотами или ниацинамидом для плеч, шеи и зоны декольте, это не только удобно, но и разумно. Особенно если у вас акне, пигментация или тусклая кожа на теле.

«Главное — соблюдать правило: „от тонкой кожи к толстой“ и не перебарщивать с количеством слоев. Лучшее — всегда враг хорошего. И не смешивайте средства между собой», — настаивает косметолог.

С чего начать

Чтобы внедрить «умный» крем для тела в свою бьюти-рутину, начните с точечного применения 2–3 раза в неделю на те зоны, где есть конкретный запрос — сухость, пигментация, потеря упругости, вросшие волосы. Наносите средство на чистую кожу после душа, желательно вечером, особенно если в составе есть активы вроде ретинола или кислот.

Дайте крему впитаться, прежде чем надевать одежду. Через пару недель, если кожа реагирует хорошо, можно увеличить частоту использования или расширить зоны нанесения. Главное — не смешивать сразу несколько активных средств в один день и не забывать про SPF, если наносите формулы с кислотами.

Бюджетная альтернатива дорогому уходу — тоже возможна

Не обязательно покупать какой-то тяжелый люкс, чтобы получить крем с церамидами или ниацинамидом для тела. Многие аптечные и доступные бренды уже выпускают «умные» средства, где формулы адаптированы для больших участков кожи, но при этом по-настоящему рабочие. Главное — читать состав и понимать, что конкретно вы собираетесь наносить на тело — и зачем.