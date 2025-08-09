Диджей Карина Истомина снялась в облегающем комбинезоне

Жена футболиста Федора Смолова, диджей Карина Истомина снялась после похудения. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Карина Истомина позировала в облегающем черном комбинезоне после похудения. Волосы она собрала в хвост и отказалась от макияжа.

© Газета.Ru

Летом прошлого года Карина Истомина вышла замуж за футболиста Федора Смолова. Модель поделилась фотографиями с росписи в социальных сетях. 21 сентября девушка объявила о том, что они со спортсменом ждут ребенка. 15 ноября знаменитости сообщили, что у них родилась дочь Лора.

Позже Карина Истомина дала интервью журналистке Ксении Собчак. Модель рассказала о том, как Федор Смолов сделал ей предложение руки и сердца.