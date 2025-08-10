Ирина Шейк поделилась фото в крошечном бикини

Супермодель Ирина Шейк снялась в купальнике на пляже в Бразилии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Ирина Шейк позировала в крошечном зеленом бикини, положив на лицо платок. В кадре она пила кокосовую воду и загорала на песке. Также она показала архивные кадры с карнавала в Рио-де-Жанейро.

Супермодель родила дочь Лею в марте 2017 года от Брэдли Купера. Спустя два года артист и манекенщица расстались, но в суде договорились о совместной опеке над девочкой и иногда даже появляются вместе на публике.

На днях фотографы подловили Ирину Шейк в Италии. Супермодель проводила время со своей восьмилетней дочерью Леей на пляже на острове Капри. Манекенщица была запечатлена в крошечном бикини, солнцезащитных очках и панаме. Знаменитость была без укладки и макияжа.

Некоторые читатели Page Six не оценили фото Ирины Шейк.

«Это не самые лестные снимки ее тела», «Ничего особенного», «Вот это шрам. Интересно, откуда он появился», — писали интернет-пользователи.