70-летняя Ирина Хакамада выложила фото в бикини

Коуч, журналистка и телеведущая Ирина Хакамада продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

70-летняя Ирина Хакамада была запечатлена в голубом бикини, которое дополнила черной кепкой и солнцезащитными очками. Журналистка позировала стоя на пляже. Снимок был сделан во время отдыха телеведущей с дочерью Марией на Маврикий.

Ирина Хакамада родила девочку с синдромом Дауна от бизнесмена Владимира Сиротинского. В 2004 году у Марии был обнаружен лейкоз, однако врачам удалось ее спасти. Долгое время телеведущая скрывала особенную дочь, пояснив позже, что желала оградить ее от лишнего внимания общественности.

Мария Сиротинская работала моделью и состояла в единственном в стране инклюзивном агентстве, пока оно не закрылось. По словам знаменитости, дочери всегда нравилось участвовать в фотосессиях и демонстрировать одежду на подиуме. Девушка не стеснялась выходить на публику и работать с людьми, удивляя этим свою мать.

Хакамада также воспитала сына от первого брака. Даниил Котляров уже 15 лет живет в Гонконге и растит троих детей.