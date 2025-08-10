Дочь актрисы Юлии Пересильд, Анна, появилась на публике в откровенном топе. Артистка опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

16-летняя Анна Пересильд была запечатлена в сером комплекте, который состоял из топа с вырезами и мини-юбки. Актриса также надела черную повязку на голову. Знаменитость танцевала перед камерой с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на улице.

На прошлой неделе Анна Пересильд и певец Ваня Дмитриенко появились на концерте в Красноярске. Один из зрителей заснял влюбленных на камеру. В ролике, опубликованном в соцсетях, поп-исполнитель помогает девушке спуститься, обняв ее за талию.

В апреле Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко стали гостями церемонии вручения премии «VOICE: Главные лица 2025». Певец приобнял актрису перед фотографами. Артистка вышла в свет в серебристом платье с черными вставками, украшенном пайетками, и длинных перчатках. Поп-исполнитель появился на светском мероприятии в черном брючном костюме, футболке и туфлях.

Затем издание Super.ru опубликовало видео, где Анна Пересильд целуется с Ваней Дмитриенко около ресторана, в котором отмечала свое 16-летие.